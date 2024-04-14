Международный день культуры отмечают 15 апреля

07:17, 15 апреля 2024, ПАИ

Международный день культуры отмечают сегодня, 15 апреля, пишет calend.ru.

Праздник был учреждён, чтобы подчеркнуть значимость культурных сфер деятельности. Именно 15 апреля 1935 года был принят международный договор «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен как Пакт Рериха. С инициативой отмечать 15 апреля как Международный день культуры выступила Международная лига защиты культуры – организация, деятельность которой направлена на защиту искусства, религии и научных достижений.

Праздник отмечают в нескольких странах мира. В этот день принято устраивать выставки, концерты, конференции, поэтические вечера, театрализованные представления. Кроме того, 15 апреля поднимают Знамя Мира, поздравляя всех работников сферы культуры с профессиональным праздником.