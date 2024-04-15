Более трёх лет проведёт в колонии житель Себежа за избиение товарища гвоздодёром

08:57, 15 апреля 2024, ПАИ

Три года и шесть месяцев тюрьмы получил житель Себежа, ударивший товарища гвоздодёром. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 17 июля прошлого года мужчина в одном из домов Себежа распивал алкоголь вместе со своим знакомым. В ходе распития спиртного между собутыльниками возникло недопонимание. Тогда обвиняемый подошёл к потерпевшему, сидевшему на корточках, и ударил его два раза гвоздодёром по голове и лицу.

В суде мужчина свою вину признал.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ, и назначил ему наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что более 10 лет колонии получил житель Великих Лук, убивший собутыльника на почве ревности.