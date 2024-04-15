Избившему до смерти сожительницу жителю Порхова избрали меру пресечения

09:45, 15 апреля 2024, ПАИ

Жителю Порхова, который до смерти избил свою сожительницу, избрали меру пресечения. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, с 7 по 9 апреля 46-летний мужчина и его сожительница распивали алкоголь в одной из квартир Порхова. Во время распития спиртного женщина начала оскорблять порховича, и у него возник преступный умысел.

В состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес сожительнице множественные удары кулаками по лицу. Женщина скончалась на месте происшествия от полученной черепно-мозговой травмы.

10 апреля мужчину задержали, а 11 апреля ему предъявили обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 9 июня 2024 года включительно.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в одной из квартир в многоквартирном доме в Порхове тела 56-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.