Избившему до смерти сожительницу жителю Порхова избрали меру пресечения
Жителю Порхова, который до смерти избил свою сожительницу, избрали меру пресечения. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
По версии следствия, с 7 по 9 апреля 46-летний мужчина и его сожительница распивали алкоголь в одной из квартир Порхова. Во время распития спиртного женщина начала оскорблять порховича, и у него возник преступный умысел.
В состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес сожительнице множественные удары кулаками по лицу. Женщина скончалась на месте происшествия от полученной черепно-мозговой травмы.
10 апреля мужчину задержали, а 11 апреля ему предъявили обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 9 июня 2024 года включительно.
Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в одной из квартир в многоквартирном доме в Порхове тела 56-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.