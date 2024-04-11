В Пскове мужчину обвиняют в убийстве сожительницы

17:47, 11 апреля 2024, ПАИ

В Пскове мужчину обвиняют в причинении сожительнице тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Преступление произошло 9 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

В правоохранительные органы сообщили, что в одной из квартир в многоквартирном доме в Порхове обнаружили тело 56-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, к совершению преступления причастен 46-летний сожитель женщины. Предположительно именно он из-за разногласий ударил женщину в голову несколько раз. В результате этого потерпевшая умерла.

«По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления. Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – заключили в СУ СК.