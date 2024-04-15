Движение перекроют по улице Кузнецкой в Пскове на время проведения спортивных соревнований

10:07, 15 апреля 2024, ПАИ

Движение транспорта ограничат в Пскове на время проведения всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского». Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Соревнования пройдут в Пскове, Псковском районе и Печорском муниципальном округе с 18 по 22 апреля.

Для их проведения 19 апреля с 10:00 до 17:00 будет закрыто автомобильное движение по улице Кузнецкой от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта.

Для объезда следует использовать улицы Гражданскую и Спортивную.