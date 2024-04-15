Публикуем график отключений электроэнергии в Гдовском районе
Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в Гдовском районе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Сегодня, 15 апреля, свет отключат в деревнях Марьино и Залахтовье.
16 апреля электричества не будет в деревнях Самолва и Кунесть.
18 апреля без электроснабжения останутся жители деревень Блянск и Полично.
19 апреля света не будет в деревнях Юхновщина, Жуково-3, Устье-2, на частном предприятии «Причал».
В администрации отметили, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.
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