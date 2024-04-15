Работу Ассоциации ветеранов СВО в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая работе Ассоциации ветеранов СВО в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 15 апреля.
Кто, как и какую помощь получает, сколько человек уже взаимодействует с недавно созданной ассоциацией, какие мероприятия для ветеранов прошли и какие планируются?
Об этом расскажут председатель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко и заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Камиль Ижболдин.
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