Работу Ассоциации ветеранов СВО в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

11:00, 15 апреля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая работе Ассоциации ветеранов СВО в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 15 апреля.

Кто, как и какую помощь получает, сколько человек уже взаимодействует с недавно созданной ассоциацией, какие мероприятия для ветеранов прошли и какие планируются?

Об этом расскажут председатель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко и заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Камиль Ижболдин.