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Экономика

О тенденциях на рынке автозапчастей в Пскове расскажет эксперт в программе «Бизнес-ланч»

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 15 апреля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева – директор магазина «Регион 60» Вячеслав Горошанов.

Вячеслав Горошанов расскажет о тенденциях на рынке автозапчастей. Фото: ПАИ

Ждать ли удорожания запчастей для легковых автомобилей? Что лучше: новый китайский автомобиль или подержанная европейская машина? Как сделать успешный бизнес на рынке автозапчастей?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на портале ПАИ и в официальной группе агентства в ВК.

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