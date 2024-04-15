Число китайских автомобильных брендов в России продолжит расти, уверен Вячеслав Горошанов

16:12, 15 апреля 2024, ПАИ

Число китайских автомобильных брендов увеличится в России, заявил директор магазина «Регион 60» Вячеслав Горошанов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Эксперт связал это с дороговизной содержания европейских или японских авто.

«Количество машин китайского производства будет увеличиваться в России, потому что не каждый может содержать европейский автомобиль или японский», – сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что если китайские производители не улучшат ситуацию с производством запчастей, то такие автомобили будут быстро перепродавать. Кроме того, директор магазина «Регион 60» заметил, что в европейских машинах зачастую используются китайские технологии.

«Мне кажется, что именно за китайскими автомобилями будущее в этой сфере», – резюмировал Вячеслав Горошанов.