Псковичам назвали самые надёжные для покупки автомобили

17:01, 15 апреля 2024, ПАИ

Какой автомобиль будет надёжнее всего приобрести, рассказал директор магазина «Регион 60» Вячеслав Горошанов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если говорить о долгосрочной перспективе, то я бы скорее присмотрелся к автомобилям европейского производства», – отметил он.

По словам эксперта, такой выбор обусловлен тем, что на новые китайские машины не всегда можно будет найти необходимые запчасти либо их могут снять с производства спустя несколько лет.

«Европа поддерживает этот процесс, и выпускаются детали даже на авто 20-летней давности», – подчеркнул Вячеслав Горошанов.