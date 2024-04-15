Псковичам назвали самые надёжные для покупки автомобили
Какой автомобиль будет надёжнее всего приобрести, рассказал директор магазина «Регион 60» Вячеслав Горошанов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Если говорить о долгосрочной перспективе, то я бы скорее присмотрелся к автомобилям европейского производства», – отметил он.
По словам эксперта, такой выбор обусловлен тем, что на новые китайские машины не всегда можно будет найти необходимые запчасти либо их могут снять с производства спустя несколько лет.
«Европа поддерживает этот процесс, и выпускаются детали даже на авто 20-летней давности», – подчеркнул Вячеслав Горошанов.
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