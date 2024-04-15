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Общество

Действия при выявлении больного с подозрением на холеру отработали медики псковской больницы 

Тренировочные учения, направленные на выполнение комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на холеру, провели в Псковской областной клинической больнице сегодня, 15 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

Мероприятие прошло под руководством эпидемиолога Светланы Мищенко.

Согласно легенде, пациентка поступила в отделение плановой кардиологии с нарушением ритма сердца, постоянной возвратной тахикардией. Она жаловалась на слабость, быструю утомляемость, головокружение, сухость кожных покровов и ощущение жажды, сердцебиение, однократную рвоту, похолодание конечностей, звон в ушах. Пациентка рассказала, что накануне прибыла из Индии, где при посещении ресторанов употребляла морепродукты.

«Ситуация, разумеется, была гипотетической. Но важно понимать, что от эпидемиологической опасности не застрахован никто. Сотрудники отделения под руководством эксперта отработали алгоритм первичных противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации условного очага холеры», – отметили в Псковской областной клинической больнице.

Подобные учения помогают обеспечить защиту от распространения инфекционных угроз, подчеркнули эксперты. По их словам, тренировочное занятие продемонстрировало высокую степень готовности персонала к чрезвычайной ситуации при возникновении у пациента подозрения на холеру.

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