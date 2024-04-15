Рост числа электромобилей в России кардинально на рынок автозапчастей не влияет – эксперт
Как рынок автозапчастей может измениться с приходом электромобилей, рассказал директор магазина «Регион 60» Вячеслав Горошанов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Я думаю, что на наш век хватит ДВС [двигатель внутреннего сгорания. – ПАИ]. В электромобиле вся сложность в производстве батареи, там редкоземельные металлы используются, насколько я знаю, а их запас не такой большой, и это очень удорожает стоимость машины. Всё остальное – это просто электромоторы, там нет многих узлов и агрегатов, трансмиссии вообще нет», – сказал Вячеслав Горошанов.
Если бы батарея стоила недорого, то машина была бы на порядок дешевле, подчеркнул он.
«Все упираются в экологичность и что выбросов нет. Но насколько я знаю, чтобы произвести эту батарею, выбросов намного больше, и ещё куда-то потом утилизировать надо», – заметил эксперт.
Вячеслав Горошанов отметил, что, может, за «электричками» и будущее, но Россия – «страна холодная», и зарядная сеть здесь не очень хорошо развита, поэтому пока что рано говорить о системном изменении в бизнесе.
«Мне кажется, лет 50 пройдёт – и 50 % только на электричках будут», – заключил Вячеслав Горошанов.
Рост числа электромобилей в России кардинально на рынок автозапчастей не влияет – эксперт
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