Александр Голышев: ТОС в Псковской области стало школой воспитания ответственности за родную землю

10:23, 16 апреля 2024, ПАИ

ТОС в Псковской области – это школа воспитания гражданской ответственности за землю, на которой человек живёт, а также за окружающую среду и историческую память, дальнейшее благополучное развитие территории. Об этом заявил российский культуролог, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

«Признание Псковской области лучшим субъектом РФ по поддержке ТОС – совершенно закономерная и заслуженная оценка четкой и хорошо организованной работы. Хочется поздравить всех, кто связан с этой важнейшей деятельностью, и пожелать им новых успехов», – сказал он.

Благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в 2019 году началась системная работа с ТОС – были учреждены гранты, обеспеченные федеральным финансированием, и проведены конкурсы. Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» стала координатором движения ТОС. Она объединяет почти 600 ТОС и около 140 человек, добавил он.

«Это огромная команда неравнодушных людей, которая не только реализует много вроде бы мелких проектов – благоустройство, вывоз мусора, сооружение детских площадок, но и множество культурологических ярких, интересных, нужных для жителей проектов, пробуждающих интерес к местной истории и природе», – заключил Александр Голышев.

Напомним, что Псковская область на Всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» заняла первое место в номинации «Лучший субъект РФ по поддержке ТОС». В апреле текущего года подвели итоги регионального конкурса ТОС, победителями в котором стали 346 проектов, направленных на решение различных вопросов: ремонт дорог, благоустройство придомовых территории, парков и парковых зон, зон отдыха, установка детских и спортивных площадок и многих других.