В Пскове состоится бесплатный гала-концерт конкурса исполнителей на русских народных инструментах

11:06, 16 апреля 2024, ПАИ

Гала-концерт Псковского открытого конкурса исполнителей на русских народных инструментах пройдёт 21 апреля, сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре. На сцене филармонии выступят творческие коллективы и солисты, показавшие наилучший результат на отборочных этапах конкурса.

«Подарком всем зрителям станет концерт «Витебских виртуозов». Это уникальный в своем роде октет балалаек, где звучат все семь разновидностей инструмента – от самой маленькой балалайки-пикколо до самой большой балалайки-контрабас», - рассказали в филармонии.

Начало в 18:00 в Псковской областной филармонии.

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии с 16:00 18 апреля. Количество пригласительных ограничено, в одни руки можно получить не больше четырех штук.



Гала-концерт пройдет в рамках проекта «Трояновский. Из Новоржева до Парижа» при поддержке правительства Псковской области в рамках финансирования региональной субсидии на реализацию социальных проектов, а также в рамках национального проекта «Культура».