Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В Пскове состоится бесплатный гала-концерт конкурса исполнителей на русских народных инструментах

Гала-концерт Псковского открытого конкурса исполнителей на русских народных инструментах пройдёт 21 апреля, сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре. На сцене филармонии выступят творческие коллективы и солисты, показавшие наилучший результат на отборочных этапах конкурса.

Фото предоставлено областной филармонией

«Подарком всем зрителям станет концерт «Витебских виртуозов». Это уникальный в своем роде октет балалаек, где звучат все семь разновидностей инструмента – от самой маленькой балалайки-пикколо до самой большой балалайки-контрабас», - рассказали в филармонии.

Начало в 18:00 в Псковской областной филармонии.

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии с 16:00 18 апреля. Количество пригласительных ограничено, в одни руки можно получить не больше четырех штук.

Гала-концерт пройдет в рамках проекта «Трояновский. Из Новоржева до Парижа» при поддержке правительства Псковской области в рамках финансирования региональной субсидии на реализацию социальных проектов, а также в рамках национального проекта «Культура».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 апреля 2024

Концерт органной музыки «Торжество барокко» пройдёт в Пскове
16 апреля 2024

В Пскове состоится бесплатный гала-концерт конкурса исполнителей на русских народных инструментах
16 апреля 2024

Международный книжный форум «Русский Запад» продолжает работу в Пскове
15 апреля 2024

Аудиоспектакль-экскурсию «Прогулка с Курбатовым» презентовали псковичам
15 апреля 2024

Популяризацию храмов псковской архитектурной школы обсудили в Пскове
15 апреля 2024

Презентация издательских проектов фонда «Возрождение Тобольска» проходит в Пскове
15 апреля 2024

Выставка «Ковалевская и космос» открылась в Полибино
15 апреля 2024

В Великих Луках определили победителей Студвесны

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...