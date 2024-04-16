Дожди ожидаются в Псковской области 17 апреля

11:25, 16 апреля 2024, ПАИ

Облачная погода и дожди прогнозируются на территории Псковской области 17 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от 0 до +5 градусов, днём термометры покажут от +7 до +12 градусов.

Атмосферное давление будет низким.