Дожди ожидаются в Псковской области 17 апреля
Облачная погода и дожди прогнозируются на территории Псковской области 17 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от 0 до +5 градусов, днём термометры покажут от +7 до +12 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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