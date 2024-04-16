Концерт органной музыки «Торжество барокко» пройдёт в Пскове

11:29, 16 апреля 2024, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Торжество барокко» пройдет в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви 21 апреля в 16:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Перед гостями выступит лауреат премии «Органист года – 2021» из Риги Елена Привалова. На концерте прозвучат музыкальные произведения XVII–XVIII веков немецких композиторов и органистов эпохи барокко Дитриха Букстехуде, Георга Бёма и Иоганна Себастьяна Баха, а также итальянских композиторов: скрипача-виртуоза и католического священника Антонио Лучо Вивальди и Алессандро Марчелло, писавшего сочинения для струнных и духовых с оркестром.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которое можно сделать перед началом.

Продолжительность мероприятия – 65 минут без антракта.