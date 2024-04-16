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Псковичи стали призёрами окружного чемпионата по гиревому спорту

Псковичи стали победителями и призёрами чемпионата Северо-Западного федерального округа по гиревому спорту, который прошёл в Выборге 13 и 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Псковичи стали призёрами окружного чемпионата по гиревому спорту. Фото: комитет по спорту Псковской области

Николай Лапшин стал победителем, а Александр Рехтик бронзовым призёром в дисциплине «толчок по длинному циклу» в весовой категории до 95 килограммов. Также бронзой отличился Алексей Бучин, который участвовал в классическом двоеборье в весовой категории до 63 килограммов.

Отметим, что сборная Псковской области по гиревому спорту впервые в истории заняла четвёртое общекомандное место из восьми команд, принимавших участие в турнире.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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