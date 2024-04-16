ЕР: Марафон «Сила России» объединяет молодёжь во всех регионах

18:13, 16 апреля 2024, ПАИ

Второй летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России» стартует 1 июня и продлится до 10 августа – Дня физкультурника. Старт подготовке летнего спортивного марафона «Единой России» «Сила России» дали на ВКС с советами сторонников и региональными отделениями партии, сообщает сайт er.ru.

«Мероприятия нашего марафона будут тематическими. Они пройдут за несколько летних праздников, среди которых День защиты детей, День России, День семьи, любви и верности и, конечно, День физкультурника. Традиционно будем проводить спортивные фестивали для семей, зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта. Каждый регион может разнообразить мероприятия, сделать акцент на традиционных национальных спортивных играх», – отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко. Зарегистрироваться для участия в спортивных мероприятиях можно будет на сайте проекта.

При проведении зимнего марафона «Единая Россия», советы сторонников партии организовали почти 5 тысяч тренировок. В них участвовало более 200 тысяч человек по всей стране, рассказала Ольга Занко.

«Участниками зимнего Всероссийского спортивного марафона «Сила России» стали дети и их родители, студенты, спортсмены, члены семей мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Более трёх тысяч НКО было вовлечено в организацию марафона», – отметила депутат Госдумы.

Мероприятия прошли в несколько этапов: это лыжные выходные, неделя спорта на коньках, неделя женского здоровья, семейная спортивная Масленица. Наибольшее количество участников спортивных мероприятий собрали Московская, Свердловская, Нижегородская области, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург.

«Спорт всегда есть и будет востребован. Мы помогаем сделать его доступным для каждого. Считаю, что такой проект должен продолжаться. Ведь, приобщая людей к спорту, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодёжи, мы укрепляем нашу страну», – подчеркнул председатель оргкомитета «Силы России», сенатор, Герой России Александр Карелин.

Более 30 мероприятий на 16 площадках было организовано в Псковской области в рамках проведения зимнего спортивного марафона «Сила России», в них приняло участие около 3,5 тыс. человек, отметил председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

«Это были открытые тренировки по теннису, хоккею, волейболу, шахматам, всем видам единоборств, художественной гимнастике, открытый урок по конному спорту для детей с ОВЗ, а также зарядки и встречи с чемпионами. Очень интересным было общение с заслуженными псковскими спортсменками по академической гребле, призёрами XXII Олимпийских игр 1980 года в Москве», – рассказал депутат.

Громким и значимым событием для Псковской области стало открытие в Пскове спортивного зала «Отечество – Псковская область», где разместились секции самбо, дзюдо, бокса, кикбоксинга, джиу-джитсу, тхэквондо, кудо. «Самое активное участие в марафоне принял региональный координатор партийного проекта «Zа самбо», председатель региональной Федерации дзюдо, чемпион мира по самбо среди студентов, двукратный обладатель кубка Европы в составе клуба дзюдо «Явара-Нева» (Санкт-Петербург), президент филиала РСБИ по Псковской области, руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров», – отметил Игорь Дитрих.