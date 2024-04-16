Псковские врачи помогают чемпионке России готовиться к соревнованиям

20:13, 16 апреля 2024, ПАИ

Псковские врачи помогают чемпионке России Наталье Спиридоновой готовиться к соревнованиям. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Наталья Спиридонова является мастером спорта России международного класса – чемпионкой России 2024 года в прыжке в высоту. Она использует медицинские технологии для улучшения спортивных показателей на базе отделения спортивной медицины детской областной клинической больницы, отметили в комитете.

«Пройти правильную подготовку к спортивным сборам, чемпионату или восстановиться после серьёзных соревнований – основной выбор в спорте высших достижений. Специалисты отделения прилагают максимум усилий не только для лечения, но и для улучшения физических данных спортсменов сборной Псковской области, сборной России», – подчеркнули эксперты.