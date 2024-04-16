Как проходил монтаж выставки «Пушкин и театр», рассказали в Псковском музее-заповеднике

22:35, 16 апреля 2024, ПАИ

Выставка Бахрушинского театрального музея «Пушкин и театр», приуроченная к 225-летию со дня рождения поэта, драматурга, прозаика, откроется в Псковском музее-заповеднике 18 апреля. Как проходил монтаж выставки, рассказали в Псковском музее-заповеднике.

Проект организован НКО «Фонд развития Бахрушинского музея» при поддержке Министерства культуры России.

В залах Двора Постникова будут собраны шедевры театрально-декорационного искусства, эскизы театральных костюмов, портреты видных деятелей театра, великих артистов, драматургов пушкинской поры и многое другое.

Выставка «Пушкин и театр» будет доступна для зрителей с 18 апреля по 19 мая во Дворе Постникова в Псковском музее. Подробности можно узнать в видео.