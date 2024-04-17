Об отношении к искусственному интеллекту и роботизации рассказали россияне
90% россиян положительно относятся к развитию искусственного интеллекта, роботизации и биоинженерии, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В развитии технологий будущего россияне видят повышение качества жизни (52%), развитие медицины (29%), автоматизацию процессов и облегчение труда (8%), улучшение в сфере образования (4%) и экологии – создание новых источников энергии (4%).
Больше половины респондентов (63%) считают, что результаты разработок в области технологий будущего доступны меньшинству из-за их высокой стоимости, а 32% опрошенных полагают, что такими разработками могут пользоваться все.
Четверть опрошенных относят Россию к наиболее развитым странам в области технологий будущего.
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