Инфляция в Псковской области остается ниже средней по России

13:48, 17 апреля 2024, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в марте почти не изменилась и составила 6,52% после 6,54% в предыдущем месяце, сообщили ПАИ в псковском отделении Центробанка России.

Инфляцию сдерживало расширение предложения отдельных видов продовольствия. С другой стороны, высокий спрос на ряд непродовольственных товаров позволил компаниям переносить возросшие издержки в цены. Уровень инфляции в Псковской области остался ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,37%) и по России в целом (7,72%).

В марте цены на продовольствие росли в годовом выражении медленнее, чем месяцем ранее. Прирост составил 7,40% после 7,86% в феврале.

Объемы производства яиц в регионе выросли. Увеличению предложения также способствовали меры Правительства Российской Федерации по расширению импорта. В результате годовой рост цен на яйца замедлился.

Предложение помидоров в регионе увеличилось благодаря расширению тепличного производства в целом по стране. Из-за этого цены на помидоры росли не так быстро, как год назад. Увеличились импортные поставки некоторых фруктов. По этой причине замедлился годовой рост цен на виноград, апельсины и груши.

В марте цены на непродовольственные товары выросли в годовом выражении на 6,25%, в предыдущем месяце – на 5,43%.

На многие непродовольственные товары в марте сохранялся высокий спрос. Это позволило производителям и поставщикам переносить в цены возросшие издержки. Среди причин их роста – увеличение затрат на логистику и заработную плату. Это привело к тому, что цены на одежду, медикаменты, строительные материалы в годовом сопоставлении стали расти быстрее.

Спрос на подержанные иномарки увеличился в связи с запланированным ужесточением правил уплаты утилизационного сбора с 1 апреля. В итоге цены на легковые автомобили стали расти быстрее в годовом выражении.

Годовой темп прироста цен на услуги в марте составил 5,49% после 5,77% в предыдущем месяце.

Темп прироста цен на услуги пассажирского транспорта уменьшился в основном за счет динамики цен на авиабилеты. Причиной стал статистический эффект высокой базы прошлого года, когда в условиях повышенного спроса авиаперевозчики активно переносили в цены возросшие затраты на обслуживание парка и топливо. В результате в марте 2024 года цены на авиабилеты снизились в годовом сопоставлении после роста в предыдущем месяце. Стоит отметить, что динамика цен на авиабилеты отличается повышенной волатильностью.

Годовая инфляция на Северо-Западе в марте 2024 года снизилась до 7,37% после 7,45% в феврале. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России, где инфляция составила 7,72% в марте. Рост цен в макрорегионе замедлился за счет услуг, цены на которые меняются часто и сильно, – это авиаперелеты и зарубежный туризм. При этом базовая инфляция в округе продолжила повышаться, поэтому говорить об устойчивом снижении роста цен пока преждевременно.

Годовая инфляция в России в марте практически не изменилась и составила 7,72% (в феврале – 7,69%). Текущие темпы роста цен в марте были ниже, чем в феврале. Медленнее в целом по стране дорожали услуги пассажирского транспорта и зарубежного туризма, а цены на овощи и фрукты снижались быстрее. Мартовские темпы роста цен были заметно ниже пиковых значений осени 2023 года, однако они все еще выше целевого уровня. Основной проинфляционный фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для устойчивого снижения инфляции Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени.