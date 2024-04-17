Псковичка украла алкоголь из гипермаркета

14:33, 17 апреля 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали псковичку, которая украла алкоголь из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

17 апреля около 11:00 часов росгвардейцы получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в гипермаркете на улице Труда в Пскове.

На месте происшествия сотрудники ведомства выяснили, что 37-летняя посетительница магазина украла спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства женщина доставлена в отдел полиции.