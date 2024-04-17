Псковичка украла алкоголь из гипермаркета
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали псковичку, которая украла алкоголь из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
17 апреля около 11:00 часов росгвардейцы получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в гипермаркете на улице Труда в Пскове.
На месте происшествия сотрудники ведомства выяснили, что 37-летняя посетительница магазина украла спиртные напитки.
Для дальнейшего разбирательства женщина доставлена в отдел полиции.
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