Профсоюзы намерены привозить студентов-медиков из Санкт-Петербурга в Псков на экскурсии

14:35, 17 апреля 2024, ПАИ

Псковский областной совет профсоюзов планирует привозить студентов медицинских университетов из Санкт-Петербурга на экскурсии по Пскову, рассказала в медиацентре ПАИ председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер.

«Мы сейчас работаем с профсоюзными предприятиями санкт-петербургских медицинских университетов, чтобы студенты приезжали в Псковскую область и видели наш регион своими глазами», - сказала спикер.

Она добавила, что такой подход позволит показать студентам плюсы работы в Псковской области и познакомит их с регионом.

Помимо экскурсий по достопримечательностям студентов познакомят с медицинскими организациями региона, расскажут о региональных выплатах и покажут условия работы в регионе.