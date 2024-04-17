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Определены лучшие лыжники Псковской области прошедшего сезона

Федерация лыжных гонок Псковской области опубликовала рейтинг Кубка Псковской области по лыжным гонкам прошедшего сезона. Последний старт соревнований Кубка Псковской области прошёл в Стругах Красных 9 марта.

Определены лучшие лыжники Псковской области прошедшего сезона. Фото: ПАИ

Всего в прошедшем сезоне прошло пять этапов Кубка Псковской области. Старты проходили в Невельском, Островском, Печорском, Великолукском и Стругокрасненском районах.

В своих возрастных группах лучший результат показали великолучане Серафим Ласьков и Вадим Федосеев, псковичи Ульяна Копаева, Роман Костров, Георгий Копаев и Елизавета Петрова, печеряне Иван Терешин, Анна Терешина и Екатерина Орехова, стругокрасненцы Тарас Гусак, Ольга Епифанова и Глеб Беляев, островичи Елена Остапчук и Анжела Федосеева, спортсмен из Дедовичей Антон Кириллов и воспитанница спортшколы «Олимп» Маргарита Белова.

Среди победителей есть также лыжники, которые показали абсолютный результат, выиграв во всех пяти этапах Кубка Псковской области по лыжным гонкам. Среди них Ульяна Копаева, Георгий Копаев, Екатерина Орехова и Иван Терешин.

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