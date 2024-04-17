45 тысяч рублей украл из автомобиля великолучанин
44 800 рублей похитили у великолучанина из его автомобиля, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
У 32-летнего жителя Великих Лук из припаркованного на проспекте Ленина автомобиля Fiat неустановленное лицо украло 44 800 рублей. В преступлении подозревается неработающий, ранее судимый 27-летний великолучанин. Он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело.
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