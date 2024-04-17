45 тысяч рублей украл из автомобиля великолучанин

17:36, 17 апреля 2024, ПАИ

44 800 рублей похитили у великолучанина из его автомобиля, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

У 32-летнего жителя Великих Лук из припаркованного на проспекте Ленина автомобиля Fiat неустановленное лицо украло 44 800 рублей. В преступлении подозревается неработающий, ранее судимый 27-летний великолучанин. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.