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Происшествия

45 тысяч рублей украл из автомобиля великолучанин

44 800 рублей похитили у великолучанина из его автомобиля, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

У 32-летнего жителя Великих Лук из припаркованного на проспекте Ленина автомобиля Fiat неустановленное лицо украло 44 800 рублей. В преступлении подозревается неработающий, ранее судимый 27-летний великолучанин. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.

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