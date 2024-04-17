Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Незаконный ввоз партии говяжьих субпродуктов пресечён на госгранице в Псковской области 

На российско-белорусской границе РФ в Невельском районе Псковской области государственными инспекторами Управления Россельхознадзора предотвращен незаконный ввоз партии говяжьих субпродуктов весом в одну тонну. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партия мясосырья, требующего соблюдения определенного температурного режима при транспортировке и хранении, перевозилась в неоснащенном холодильной камерой автотранспортном средстве из Республики Беларусь.

В ходе документарной проверки должностными лицами ведомства было установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перемещаемый товар, подтверждающих его происхождение и безопасность. Кроме того, в нарушение указания Россельхознадзора, продукция изготовлена ОАО «Бобруйский мясокомбинат» в период действия временных ограничений на ввоз товара данного предприятия в Российскую Федерацию.

Перемещение одной тонны мясных субпродуктов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращён в Республику Беларусь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 апреля 2024

Региональная конференция на тему профилактики употребления наркотиков в детско-подростковой среде прошла в Пскове
17 апреля 2024

Представители медорганизаций Псковской области встретились со студентами-целевиками в Петербурге
17 апреля 2024

Увидеть кофемолки конца XIX – начала XX века приглашают псковичей
17 апреля 2024

Марина Борисенкова прокомментировала изменение размера платы за содержание жилья
17 апреля 2024

Псковские юнармейцы проводят акцию по облагораживанию памятников
17 апреля 2024

Более 16 тысяч детей отдохнут в лагерях Псковской области
17 апреля 2024

Светлана Мельникова принимает участие в Балтийском культурном форуме
17 апреля 2024

Марина Борисенкова: Мемориальные доски – массовая форма увековечения исторической памяти

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...