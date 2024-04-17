Незаконный ввоз партии говяжьих субпродуктов пресечён на госгранице в Псковской области

18:18, 17 апреля 2024, ПАИ

На российско-белорусской границе РФ в Невельском районе Псковской области государственными инспекторами Управления Россельхознадзора предотвращен незаконный ввоз партии говяжьих субпродуктов весом в одну тонну. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партия мясосырья, требующего соблюдения определенного температурного режима при транспортировке и хранении, перевозилась в неоснащенном холодильной камерой автотранспортном средстве из Республики Беларусь.

В ходе документарной проверки должностными лицами ведомства было установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перемещаемый товар, подтверждающих его происхождение и безопасность. Кроме того, в нарушение указания Россельхознадзора, продукция изготовлена ОАО «Бобруйский мясокомбинат» в период действия временных ограничений на ввоз товара данного предприятия в Российскую Федерацию.

Перемещение одной тонны мясных субпродуктов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращён в Республику Беларусь.