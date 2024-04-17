Представители медорганизаций Псковской области встретились со студентами-целевиками в Петербурге

18:44, 17 апреля 2024, ПАИ

Представители комитета по здравоохранению Псковской области и медорганизаций встретились со студентами-целевиками в Санкт-Петербурге сегодня, 17 апреля. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.



Встреча прошла со студентами Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. В этом вузе от Псковской области учатся 124 целевых студента по программе специалитета.



Им рассказали о регионе, медицинских организациях и их возможностях, о мерах поддержки, в том числе для целевых студентов. Работодатели смогли вживую пообщаться со своими будущими врачами, рассказать им о нюансах работы, ответить на их вопросы.

Напомним, что с 1 марта региональные стипендии целевым студентам вузов увеличена до 7500 рублей, а целевым ординаторам до десяти тысяч рублей.



Всего в этом году выпустится 36 целевых студентов Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета, из них 8 продолжат обучение по программам ординатуры: хирургия, анестезиология-реаниматология, кардиология, эндокринология, педиатрия, акушерство и гинекология, детская стоматология.



Остальные 28 будущих врачей должны трудоустроиться в медицинские организации Пскова и районов Псковской области.