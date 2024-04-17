Региональная конференция на тему профилактики употребления наркотиков в детско-подростковой среде прошла в Пскове

19:05, 17 апреля 2024, ПАИ

Региональная конференция на тему «Профилактика употребления психоактивных веществ в детско-подростковой среде в Псковской области» для обучающихся 5–11-х классов прошла в Пскове сегодня, 17 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятие прошло на площадке регионального центра выявления и поддержки одарённых детей «Вега».

В ходе конференции были освещены вопросы, касающиеся определения психоактивных веществ, последствий их употребления, влияния на организм и аспектов неприятия психоактивных веществ.