Региональная конференция на тему профилактики употребления наркотиков в детско-подростковой среде прошла в Пскове
Региональная конференция на тему «Профилактика употребления психоактивных веществ в детско-подростковой среде в Псковской области» для обучающихся 5–11-х классов прошла в Пскове сегодня, 17 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Мероприятие прошло на площадке регионального центра выявления и поддержки одарённых детей «Вега».
В ходе конференции были освещены вопросы, касающиеся определения психоактивных веществ, последствий их употребления, влияния на организм и аспектов неприятия психоактивных веществ.
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Региональная конференция на тему профилактики употребления наркотиков в детско-подростковой среде прошла в Пскове
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