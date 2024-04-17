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Презентационная сессия проектов библиотеки иностранной литературы «Стоек и бесстрашен Ленинград» состоялась в Пскове

Презентационная сессия проектов библиотеки иностранной литературы «Стоек и бесстрашен Ленинград», посвящённых 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, прошла на площадке областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова сегодня, 17 апреля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

​Презентационная сессия проектов библиотеки иностранной литературы «Стоек и бесстрашен Ленинград» состоялась в Пскове. Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области


Работы победителей конкурса сочинений и рисунков, а также эксклюзивные выставки документов из фондов библиотеки «Освобождение Ленинграда в зеркале мировой прессы» и «Ленинград: подвиг народа» представили руководитель центра междисциплинарных исследований «Иностранки» Владимир Фролов и главный библиотекарь Центра детской книги и детских программ Татьяна Ускова, сообщили организаторы.


В разговоре приняли участие студенты Псковского государственного университета.

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Презентационная сессия проектов библиотеки иностранной литературы «Стоек и бесстрашен Ленинград» состоялась в Пскове
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