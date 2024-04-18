Задержанных в Себежском районе граждан Гвинеи и Камеруна выдворят из России

09:31, 18 апреля 2024, ПАИ

Задержанных в Себежском районе граждан Гвинеи и Камеруна принудительно выдворят из России, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что днем 8 апреля сотрудники пограничной заставы в деревне Дедино Себежского района выявили гражданина Камеруна и гражданина Гвинеи, которые находились в пограничной зоне без индивидуального пропуска, нарушив правила пограничного режима.

Себежский районный суд признал иностранных граждан виновными в совершении правонарушения по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ. Им назначен штраф в размере 500 рублей. Также иностранцев принудительно выдворят за пределы России.