Российские студенты разрабатывают трость-навигатор для слепых

10:43, 18 апреля 2024, ПАИ

Студенты Удмуртского государственного университета работают над созданием трости-навигатора для слепых людей, которая поможет снизить количество травм, сообщает РИА Новости.

По словам руководителя проекта «Звездочки» Екатерины Колесниковой, слепые и слепонемые люди плохо ориентируются на местности, иногда это приводит к травмам. «Трость-навигатор с азбукой Морзе может предупреждать их об опасных зонах на ближайшей территории. Наш навигатор будет предупреждать об опасности звуковыми сигналами и дополнительно вибрируя в случае, если слепой или слепонемой не услышал его», — добавила она.

Сейчас проект находится на стадии поиска инвесторов. Команда изобретателей уже определилась с помещением под производственный цех. Производство планируют запустить уже в этом году, а начать продавать к 2026 году.

«В настоящее время около 82 тысяч россиян в возрасте от 18 лет и старше нуждаются в такой разработке. Ожидаем, что в первое время мы сможем производить около 1100 таких «палочек-выручалочек» в год», — заключила Колесникова. В свою очередь цена на устройство, по подсчетам разработчиков, составит около 5 тысяч рублей.