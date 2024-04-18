Более 160 млрд рублей налички выдали жителям Псковской области за год
169,6 млрд рублей наличных денег было выдано жителям Псковской области, в том числе, с помощью банкоматов, за 2023 год. Такие данные приводит Банк России.
В 2022 году в регион поступило 154,9 млрд рублей наличных денег, а в 2023 году – 168 млрд рублей.
Выданных средств же средств в 2022 году было 159,7 млрд рублей, а в 2023-м – 169,6 млрд рублей.
Отметим, что наличный денежный оборот – это поступления и выдачи наличных денег, проходящие через кредитные организации и подразделения Банка России, за исключением межбанковских и внутрибанковских операций.
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