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Экономика

Более 160 млрд рублей налички выдали жителям Псковской области за год

169,6 млрд рублей наличных денег было выдано жителям Псковской области, в том числе, с помощью банкоматов, за 2023 год. Такие данные приводит Банк России.

Более 160 млрд рублей налички выдали жителям Псковской области за год. Фото: ПАИ

В 2022 году в регион поступило 154,9 млрд рублей наличных денег, а в 2023 году – 168 млрд рублей.

Выданных средств же средств в 2022 году было 159,7 млрд рублей, а в 2023-м – 169,6 млрд рублей.

Отметим, что наличный денежный оборот – это поступления и выдачи наличных денег, проходящие через кредитные организации и подразделения Банка России, за исключением межбанковских и внутрибанковских операций.

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