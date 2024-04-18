Сигареты на миллион рублей из Псковской области в Латвию попытались вывезти контрабандисты в вагоне грузового поезда

17:02, 18 апреля 2024, ПАИ

На границе России и Латвии в железнодорожном пункте пропуска «Себеж» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Псковской таможни в вагоне грузового поезда, следовавшего в ЕС, обнаружили контрабандные сигареты стоимостью более миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сигареты были спрятаны в верхней части бункерного пространства вагона.

В общей сложности из тайника извлечено 11 240 пачек сигарет, предварительная стоимость контрабандного товара составила 1 124 000 рублей.

Табачная продукция изъята сотрудниками ФТС России для проведения процессуальных действий.