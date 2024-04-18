За год в Псковском районе ликвидировано 25 несанкционированных свалок

17:39, 18 апреля 2024, ПАИ

В реестр мест накопления ТКО в Псковском районе внесены 352 площадки, в 2023 году была образована 21 новая контейнерная площадка, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова, выступая в четверг, 18 апреля, с отчетом о работе администрации муниципалитета за 2023 год на сессии районного Собрания депутатов.

Из 21 девять площадок ТКО появились возле многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в 2023 году, еще двенадцать в деревнях: Моглино, Неелово, Торошино, Задолье, Ветошка, Крипецкое, Череха, Лухново.

«Проведена большая работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок ТКО: 27 выявлены, 25 ликвидированы», – отметила глава муниципалитета.