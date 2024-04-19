Публикуем график отключения электроэнергии в Локнянском районе

09:50, 19 апреля 2024, ПАИ

Электричества временно не будет с 22 по 27 апреля в некоторых населенных пунктах Локнянского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

22 и 23 апреля с 9:00 до 17:00 без света останутся деревни Подберёзье, Малышево, Иваньково в связи с чисткой просеки, а также посёлок Локня – улицы Волкова, Урицкого, Шарикова, дома № 7–14.

С 22 по 24 апреля с 9:00 до 17:00 – улица Старобазарная в деревне Кладовицы.

22 и 23 апреля с 9:00 до 17:00 – улицы Богомоловой, Кутузова и Новая.

С 22 по 25 апреля с 9:00 до 17:00 – деревня Ямно в связи с чисткой просеки.

24 и 25 апреля с 9:00 до 17:00 – улицы Полевая, Шарикова, дома № 2–5, Первомайская, дома № 61–80 в Локне в связи с чисткой просеки.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.