Публикуем график отключения электроэнергии в Локнянском районе
Электричества временно не будет с 22 по 27 апреля в некоторых населенных пунктах Локнянского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
22 и 23 апреля с 9:00 до 17:00 без света останутся деревни Подберёзье, Малышево, Иваньково в связи с чисткой просеки, а также посёлок Локня – улицы Волкова, Урицкого, Шарикова, дома № 7–14.
С 22 по 24 апреля с 9:00 до 17:00 – улица Старобазарная в деревне Кладовицы.
22 и 23 апреля с 9:00 до 17:00 – улицы Богомоловой, Кутузова и Новая.
С 22 по 25 апреля с 9:00 до 17:00 – деревня Ямно в связи с чисткой просеки.
24 и 25 апреля с 9:00 до 17:00 – улицы Полевая, Шарикова, дома № 2–5, Первомайская, дома № 61–80 в Локне в связи с чисткой просеки.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.
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