Региональные уполномоченные рассказали Александру Котову об особенностях обращений 2023 года

11:27, 19 апреля 2024, ПАИ

Региональные правозащитники встретились с председателем областного Собрания Александром Котовым накануне традиционного ежегодного доклада перед депутатами парламента, наделившими их полномочиями. Дмитрий Шахов, Аркадий Мурылёв и Наталия Соколова рассказали спикеру об особенностях работы в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Я хочу поблагодарить вас за активную работу, за неравнодушное отношение к тем проблемам, которые вам озвучивают наши граждане – каждый по своему направлению, – обратился к региональным уполномоченным Александр Котов. – Понятно, что институт уполномоченных работает не сам по себе: вы взаимодействуете с Собранием, с органами исполнительной власти, с губернатором. И я всегда повторяю – наша работа эффективна и продуктивна тогда, когда мы сообща решаем общие задачи. До сегодняшнего дня у нас получалось именно так выстраивать взаимодействие. Надеюсь, в том же ключе мы будем и дальше продолжать работу».

Дмитрий Шахов поблагодарил Александра Котова за встречу и отметил, что такое ежегодное обсуждение общих итогов всех трёх омбудсменов со спикером законодательного органа является уникальным примером, на который уже обратили внимание правозащитники других регионов. «Считают, что нам очень повезло. Это очередная практика Псковской области и псковской демократии», – обратил внимание уполномоченный по правам человека.

По словам Дмитрия Шахова, 2023 год в его работе стал одним из самых сложных и напряжённых – количество обращений возросло на треть, при этом почти каждое второе было связано с правами военнослужащих и их семей. Впервые были выявлены три грубых нарушения, когда права граждан пришлось отстаивать в суде – суд поддержал доводы уполномоченного, в результате были приняты меры административного принуждения.

Структура обращений изменилась – количество вопросов, связанных с политическими правами снизилось в три раза, на первое место вышли случаи нарушения личных прав граждан. «Это право на жизнь, право на честь и достоинство, на безопасность и так далее. Конечно, мы все понимаем, что это касается наших военнослужащих и их семей – тех, кто находится на территории соприкосновения либо попал в плен», – уточнил Дмитрий Шахов и рассказал о проделанной работе по установлению местонахождения бойцов, о переговорных и обменных процессах.

Уполномоченный по правам человека также обратил внимание, что законодательство, связанное с мобилизацией, несением военной службы, не меняется, но практика показывает необходимость корректировки – свои предложения Дмитрий Шахов готов передать в областной парламент.

Наталия Соколова поблагодарила Александра Котова за взаимодействие и мудрые решения. 2023 год для детского правозащитника был плодотворным с точки зрения межведомственной работы со всеми субъектами системы профилактики, включая прокуратуру, комиссию по делам несовершеннолетних. На новый уровень вышло взаимодействие с профильными некоммерческими организациями. «Это серьёзная совместная работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних определённых категорий: дети участников СВО, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья», – уточнила уполномоченный.

По словам Наталии Соколовой, количество обращений, поступивших в адрес детского правозащитника и его помощников, увеличилось более чем на 20 процентов. «Тематика обращений также связана с реализацией личных прав несовершеннолетних – право на жизнь, право на защиту от насилия, право жить и воспитываться в семье. Почти вдвое увеличилось количество обращений по сфере образования, больше стало обращений по реализации права на жилище. При этом второй год подряд количество обращений, связанных с социальными выплатами сокращается – в регионе выстроена грамотная система ответа со стороны территориальных органов соцзащиты по принципу одного окна», – рассказала о характере поступивших обращений правозащитник.

«Судя по тематике обращений, которые к нам поступают, уровень доверия к институтам уполномоченных растёт. Вопросы, которые нам адресуют, выходят за рамки задач реализации прав несовершеннолетних. Это и ремонт дорог, и строительство жилья, и обустройство инфраструктуры, и, конечно же, СВО, и переизбыток борщевика в полях. К нам обращаются, нам доверяют, даже понимая, что мы не полномочны решить эти вопросы, но сможем переориентировать органы власти на их решение», – добавила Наталия Соколова.

На работе с обращениями представителей псковского бизнеса сделал акцент в докладе уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв. «Тенденции на увеличение, как у коллег, в моём случае нет, но проблем меньше не стало, наверное, они теперь более систематизированы. Появились более точечные, единичные вопросы. Ключевые проблемы псковского бизнеса не изменились – на том же уровне осталась налоговая нагрузка на субъекты МСП, проблемой остаются сроки техприсоединения и тарифы на электроэнергию», – рассказал Аркадий Мурылёв.

Отдельно правозащитник выделил проблему непрогнозируемого роста кадастровой стоимости земельных участков и капитальных строений и предложил рассмотреть возможность предоставления предпринимателям налоговой льготы. «Кадастровая стоимость растёт непредсказуемо, что приводит росту налогу от пяти до десятков раз. Предприниматели через суд ежегодно стоимость снижают, а потом она снова возрастает в связи с новой переоценкой. Хотел бы в этой части обратить ваше внимание», – добавил Аркадий Мурылёв.

Давление на бизнес, по словам уполномоченного, по сравнению с прошлым годом снизилось, действия проверяющих органов для некоторых регионов являются примером – например, достаточно успешно проходит профилактическая работа с МЧС. Количество субъектов МСП остаётся на прежнем уровне, растёт число самозанятых, но это, по словам Аркадия Мурылёва, является общероссийской тенденцией.

Подводя итог встречи, Александр Котов предложил уполномоченным при проработке изменений нормативных актов плотнее взаимодействовать с профильными комитетами Собрания. «Без спешки, в текущей плановой работе мы можем вместе подготовить изменения в федеральное законодательство, в некоторых случаях – обращения в федеральные органы власти. Это касается вопросов, которые носят системный характер по всей стране», – предложил региональным уполномоченным спикер областного Собрания и поблагодарил за успешную работу.