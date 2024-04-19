Два турнира по ловле рыбы пройдут в Великих Луках

12:26, 19 апреля 2024, ПАИ

Соревнования по ловле рыбы спиннингом с берега «Турнир Чечако. Битва на Ловати» пройдут в Великих Луках 18 и 19 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рыболовного спорта Псковской области.

18 мая в соревнованиях примут участие рыболовы от 16 лет и старше. 19 мая свои силы попробуют юниоры от 8 до 16 лет. Отметим, что юниоры смогут принять участие только в сопровождении взрослых. К зачёту соревнований будут принимать только щуку, окуня, жереха, язя, голавля, налима и сома.

Призёров соревнований наградят медалями, кубками, грамотами и призами от организаторов.

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