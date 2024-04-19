На фоне прогнозов о непогоде псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

13:05, 19 апреля 2024, ПАИ

Сегодня в течение дня по востоку и северо-востоку Псковской области ожидается сильный снег, предупреждает ГУ МЧС по региону.

Как сообщают «Россети Северо-Запад», филиал в регионе работает в режиме повышенной готовности, аварийные бригады и техника готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.