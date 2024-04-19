Братское захоронение привели в порядок в Стругах Красных к Дню Победы
Братское захоронение на улице Лагерной в Стругах Красных привели в порядок к Дню Победы. Об этом пишет газета «Струги».
Волонтёры отряда «Заря», главный хранитель районного краеведческого музея Вита Михайлова совместно с представителями комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Стругокрасненского муниципального округа навели порядок на братском захоронении.
В конце мероприятия к захоронению возложили цветы и почтили память бойцов минутой молчания.
Ранее сообщалось, что более 27 миллионов рублей направят на благоустройство воинских захоронений в Псковской области.
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