Братское захоронение привели в порядок в Стругах Красных к Дню Победы

16:42, 19 апреля 2024, ПАИ

Братское захоронение на улице Лагерной в Стругах Красных привели в порядок к Дню Победы. Об этом пишет газета «Струги».

Волонтёры отряда «Заря», главный хранитель районного краеведческого музея Вита Михайлова совместно с представителями комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Стругокрасненского муниципального округа навели порядок на братском захоронении.

В конце мероприятия к захоронению возложили цветы и почтили память бойцов минутой молчания.

Ранее сообщалось, что более 27 миллионов рублей направят на благоустройство воинских захоронений в Псковской области.