Более 27 миллионов рублей направят на благоустройство воинских захоронений в Псковской области

16:49, 12 апреля 2024, ПАИ

Более 27 миллионов рублей направят на благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков в Псковской области в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках заседания оргкомитета «Победа» губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что содержание, ремонт и благоустройство воинских захоронений – важное направление не только в рамках подготовки к праздничной дате, но и комплексной работы по сохранению памяти о защитниках Отечества.

В этом году в рамках федеральной программы планируется отремонтировать порядка 30 воинских захоронений, увековечить имена 200 советских бойцов. На эти цели Псковской области будет выделено почти 17 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках областной программы будет выделено еще более 6 миллионов рублей на содержание и благоустройство воинских захоронений. Средства направит также каждый из муниципалитетов.

В поддержании воинских захоронений также активное участие принимают ТОС.

«Они организуют шефство над воинскими захоронениями, многие уже вышли на субботники по уборке воинских захоронений. Заявляют на конкурс проекты по восстановлению памятников и воинских захоронений. Помимо выигранных грантов, тосовцы ухаживают за воинскими захоронениями также собственными силами и ресурсами», – отметила начальник регионального управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова.

В частности, в этом году в региональном конкурсе ТОС победителями стали 14 проектов, направленных на благоустройство памятных мест и захоронений. На их реализацию будет выделено 4,5 миллиона рублей.