Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Руины здания на ул. Поземского в Пскове превратят в гостевой дом

Руинированное здание 1936 года постройки на ул. Поземского в Пскове превратят в гостевой дом. Об этом в разговоре с корреспондентом ПАИ сообщил инвестор проекта.

Дом 1936 года постройки является памятником культурного наследия регионального значения. Проект его приспособления под гостевой дом прошел согласование через научно-методический совет комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

  • Гостевой дом на Поземского
  • Гостевой дом на Поземского
  • Гостевой дом на Поземского
  • Гостевой дом на Поземского
  • Гостевой дом на Поземского
  • Гостевой дом на Поземского

По словам инвестора, на объекте были проведены археологические раскопки, сам проект, по требованию экспертного сообщества комитета по ОКН, претерпел несколько изменений.

В помещениях восстанавливаемого двухэтажного дома появятся пять апартаментов, при этом те, что расположатся на втором этаже, будут двухуровневыми.

В пристройке к зданию расположится гостевой дом, в котором смогут разместиться 6–7 человек. «Сегмент гостевых домов на туристическом рынке Пскова сейчас очень востребован», – отметил инвестор проекта.

Территория вокруг восстанавливаемого памятника архитектуры будет благоустроена по отдельному проекту.

Предполагается, что все работы будут завершены до конца 2024 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 апреля 2024

Руины здания на ул. Поземского в Пскове превратят в гостевой дом
19 апреля 2024

Совет ТПП России побывал на промышленных предприятиях Великих Лук
18 апреля 2024

Пассажиропоток на Талабские острова за год увеличился вдвое
18 апреля 2024

В Псковской области обсудили темпы догазификации в посёлке Локня
18 апреля 2024

Более 160 млрд рублей налички выдали жителям Псковской области за год
16 апреля 2024

В Единые клиентские центры псковских газовых компаний в 1 квартале 2024 года обратились более 45 тысяч клиентов
15 апреля 2024

Рост числа электромобилей в России кардинально на рынок автозапчастей не влияет – эксперт
15 апреля 2024

«3 в 1»: популярный смартфон с выгодой 50% со связью и наушниками — собери свой весенний комплект в билайне

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...