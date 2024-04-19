Руины здания на ул. Поземского в Пскове превратят в гостевой дом

15:55, 19 апреля 2024, ПАИ

Руинированное здание 1936 года постройки на ул. Поземского в Пскове превратят в гостевой дом. Об этом в разговоре с корреспондентом ПАИ сообщил инвестор проекта.

Дом 1936 года постройки является памятником культурного наследия регионального значения. Проект его приспособления под гостевой дом прошел согласование через научно-методический совет комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

По словам инвестора, на объекте были проведены археологические раскопки, сам проект, по требованию экспертного сообщества комитета по ОКН, претерпел несколько изменений.

В помещениях восстанавливаемого двухэтажного дома появятся пять апартаментов, при этом те, что расположатся на втором этаже, будут двухуровневыми.

В пристройке к зданию расположится гостевой дом, в котором смогут разместиться 6–7 человек. «Сегмент гостевых домов на туристическом рынке Пскова сейчас очень востребован», – отметил инвестор проекта.

Территория вокруг восстанавливаемого памятника архитектуры будет благоустроена по отдельному проекту.

Предполагается, что все работы будут завершены до конца 2024 года.