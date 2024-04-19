В Псковской области подвели итоги чемпионата высоких технологий
Ребята из Псковской области приняли участие в региональном чемпионате высоких технологий. Стали известны итоги соревнований, сообщили ПАИ организаторы.
Первое место в чемпионате занял студент Псковского агротехнического колледжа Даниил Никитин. Победителю предстоит представлять регион на всероссийском уровне.
Даниил Никитин рассказал, что для него участие в подобном конкурсе стало первым опытом. Конкурсное задание по сборке экзоскелета было сложным, но интересным, отметил он.
В рамках программы мероприятия все участники смогли ознакомиться с возможностями и перспективами науки и техники, а также поближе рассмотрели инфраструктуру и оборудование, используемое для разработки и тестирования высокотехнологичных устройств.
Делегация Псковской области сегодня приняла участие в расширенной коллегии Минздрава России
Порядка 600 участников собрал XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» в Пскове
Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов выступил на семинаре-совещании фонда «Защитники Отечества»
Мама девушки, пострадавшей в ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорье, рассказала о самочувствии дочери