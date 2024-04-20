Автомобиль протаранил дом в Великих Луках

09:38, 20 апреля 2024, ПАИ

Автомобиль протаранил стену дома в Великих Луках, на улице Новоселенинской у дома № 9, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и протаранил здание. Пострадали три человека. Им оказывают помощь. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.