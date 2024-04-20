Автомобиль протаранил дом в Великих Луках
Автомобиль протаранил стену дома в Великих Луках, на улице Новоселенинской у дома № 9, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и протаранил здание. Пострадали три человека. Им оказывают помощь. Решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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