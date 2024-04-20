Картинная галерея Псковского музея-заповедника временно закроется 21 апреля
Псковский музей-заповедник информирует о закрытии картинной галереи с 12 до 14 часов 21 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Ограничения связаны с проведением мероприятия в помещении музея.
«Приносим извинения за доставленные неудобства. Просим учитывать это при планировании посещения», – написали в музее.
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