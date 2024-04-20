В Великих Луках проходит ярмарка «Весна-2024»
Универсальная торговая ярмарка «Весна-2024» проходит на площади Ленина в Великих Луках, сообщает портал «Luki-News».
Представители производственных предприятий, организаций перерабатывающей промышленности и общественного питания, малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств и индивидуальные предприниматели представляют свою продукцию.
Среди участников великолучане и гости города из разных областей, в том числе Смоленской и Тверской, а также республики Беларусь и дружественных государств.
Ярмарка будет работать сегодня до 15:00.
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