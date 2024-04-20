До +15 градусов ожидается в Псковской области 21 апреля
Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 21 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами будет идти небольшой дождь с мокрым снегом. Днём будет дуть северный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днём термометры покажут от +10 до +15 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
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