О правилах безопасности при катании на самокатах и велосипедах напоминают псковичам

19:08, 20 апреля 2024, ПАИ

О соблюдении мер безопасности при катании на самокатах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) напоминает Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области.

Перед началом езды необходимо оценить дорожную обстановку и наметить маршрут движения. Лучше всего выбирать велодорожки и избегать передвижения по проезжей части. Чтобы уменьшить травматизм в случае падения или столкновения, нужно использовать защитное снаряжение.

На СИМ нельзя передвигаться со скоростью, значительно превышающей скорость пешеходов, и в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, запрещается использовать электросамокат вдвоём, особенно с маленькими детьми, а также не следует оставлять детей без присмотра, когда они катаются на велосипедах и самокатах.