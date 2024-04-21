День главного бухгалтера отмечается сегодня

09:34, 21 апреля 2024, ПАИ

21 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают финансовые гении любых организаций — главные бухгалтеры. День главбуха (День главного бухгалтера) был учреждён несколько лет назад редакцией специализированного журнала «Главбух», сообщает calend.ru.

Цель этого праздника — напомнить руководству и сотрудникам компаний о том, что финансовые потоки и финансовые отчёты не формируются сами собой. За ними ответственно следят главные бухгалтеры.

«Мы призываем всех, кто сталкивается в своей работе с главными бухгалтерами, хотя бы ненадолго отложить свои дела, найти несколько минут и поздравить их, сказав им спасибо за их нелёгкий, но такой нужный труд», — говорят организаторы праздника.

Дата празднования Дня главбуха, по словам организаторов, выбрана совсем не случайно. «Во-первых, конец апреля — как раз то самое время, когда бухгалтер может немного расслабиться перед длинными майскими выходными», — отмечают они. Ну а во-вторых, именно в этот день, 21 апреля, в 1994 году вышел в свет первый номер журнала «Главбух».