Валерий Гергиев – о Псковщине и её творцах: Псковичи должны гордиться, что такой гениальный музыкант родился здесь

22:40, 20 апреля 2024, ПАИ

Псковичи должны гордиться тем, что гениальный музыкант Модест Мусоргский родился на Псковской земле, считает дирижёр, генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерией Гергиев.

«Россия гордится историей Москвы и Санкт-Петербурга. Но величайшие люди Русской земли не всегда рождались в больших городах. Огромным театрам, таким как Большой и Мариинский, не лишним будет ставить перед собой одной из основных задач почитать имена Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Глинки и других», – отметил Валерий Гергиев.

Модест Мусоргский – один из величайших композиторов, когда-либо живших и творивших в Пскове, поэтому это не первый приезд Мариинского театра в регион, однако фестиваль «Гений места» здесь проходит впервые. «Сегодня впервые такой полномасштабный фестиваль: мы даём четыре акции. Уже прошла детская акция, был полный театр. Опера «Хованщина» впервые прозвучала целиком на родине великого композитора. Я думаю, что в этом плане мы поступаем абсолютно правильно. Хочется поблагодарить всех, кто проявил внимание к этой идее, к нашему желанию посвятить этому много времени», – сказал Валерий Гергиев.

Люди должны гордиться тем, что настолько гениальный музыкант, которого чтит весь мир, родился на Псковской земле, считает дирижёр. «В Зальцбурге очень гордятся тем, что там родился Моцарт, делают огромный фестиваль. Но Россия – огромная страна, мы развернём все наши возможности. В этом году с большими программами мы выступим на родине как минимум десяти великих русских композиторов», – отметил он.

Валерией Гергиев выразил надежду на то, что почитание важных дат станет постоянным и необратимым. «Нельзя игнорировать подобные даты. Пушкину мы тоже многим обязаны. Все города очень важны, и мне ничуть не менее интересно выступить здесь. Это наша родина, и мы выступаем здесь, зная, что нас тут ждут», – заключил дирижёр.